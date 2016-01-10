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بروفايل | علي عبد العال .. رئيس «النواب» الجديد.. عضو «الخمسين» الذي شارك في وضع دستور إثيوبيا

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بروفايل | علي عبد العال .. رئيس «النواب» الجديد.. عضو «الخمسين» الذي شارك في وضع دستور إثيوبيا بروفايل | علي عبد العال .. رئيس «النواب» الجديد.. عضو «الخمسين» الذي شارك في وضع دستور إثيوبيا

كتب: أحمد أشرف

علي عبدالعال.. رئيس مجلس النواب المصري الجديد، هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة “في حب ” بقطاع الصعيد، وتم تعيينه عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013.

كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد عبدالفتاح .

وصفه رئيس ائتلاف “دعم مصر”،اللواء سامح سيف اليزل، بأنه رجل على خلق ومهذب محترم، شارك في وضع دستور إثيوبيا وتاريخه مشرف بشكل كبير، وكان عضو بلجنتي العشرة المصرية وأيضا لجنة الخمسين.

وقال عبدالعال، في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي، إن هناك قانونين أساسيين يجب الانتهاء منهم مع بداية مجلس النواب، أولهما قانون تنظيم بناء الكنائس والثاني قانون العدالة الانتقالية.

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وحول حديثه عن قائمة “في حب مصر” وأنها دعم للدولة، وصفها بأنها ظهير سياسي فيما يحقق استقرار مصر، ما أخذه البعض بأنه تصريح واضح بأنها قائمة السيسي.

وذكر في أحد تصريحاته “الوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرا سياسيا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسي، لكن ستكون الظهير السياسي في ما يحقق استقرار مصر، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه ”.

 

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