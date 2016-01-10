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‏مصرع مراقب برج سكة حديد صدمه قطار بالمنيا

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‏مصرع مراقب برج سكة حديد صدمه قطار بالمنيا ‏مصرع مراقب برج سكة حديد صدمه قطار بالمنيا
لقى مراقب برج بالسكة الحديد مصرعه أثناء قيامه بتخزين أحد القطارات وعودته إلى برج المراقبة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد يفيد بمصرع "محمد.م"، مراقب برج بمحطة قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص أثناء مساعدة أحد القطارات على التخزين وأثناء عودته لبرج المراقبة صدمه قطار آخر، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
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