محافظ دمياط يتفقد أعمال الرصف بمدينة الروضة بإجمالى 11 ألف متر مربع

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، أعمال الرصف بالبلاط الخرسانى بمدينة الروضة، حيث التقى المحافظ الأهالى واستمع إلى مطالبهم، ووجه لرئيس المدينة والمهندس المسئول بأهمية إعطاء أولوية للشوارع الأكثر احتياجات فى ضوء الاعتماد المتاح بإجمالى 11 ألف متر مربع.

وتشمل الأعمال الشوارع الجانبية 4 أمتار فيما أقل بمنطقة الشهيد المعتمد الجمل وقد طالب الأهالى المحافظ بزيادة حجم الأعمال.. ووعد ببحث الطلب بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات التى سلمها له أهالى المدينة حيث وعد ببحثها جميعًا.

وكان المحافظ قد أعلن عن خطة موسعة لأعمال الرصف بإجمالى 35 مليون جنيه للعام المالى 2015/2016 تشمل رصف الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى بأنواع الرصف المختلفة سواء بالأسفلت أو البسطات الخرسانية، بالإضافة إلى جلب 4.5 مليون جنيه من خارج الموازنة لأعمال صيانة الطرق بالمحافظة ويحظى طريق الروضة دمياط بأولوية أولى ضمن هذه الخطة بعد اكتمال تركيب وتنسيق المرافق الدائرة على جانبى الطريق.

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