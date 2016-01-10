محافظ دمياط يفتتح المحطة الرئيسية لرفع مياه الصرف الصحى بأولاد خلف

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، المحطة الرئيسية لرفع مياه الصرف الصحى بأولاد خلف، حيث أعطى إشارة البدء لتشغيل المحطة، ورافقه المهندس أحمد عباس رئيس الجهاز التنفيذى لشركة المقاولون العرب قطاع الدلتا، والمهندس أحمد العطار مدير الفرع، وم. طارق موسى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومهندس سيد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب.

وقد استمع المحافظ إلى شرح من المهندس طارق موسى، حول مكونات المشروع والمحطة الرئيسية التى تخدم حوالى 60% من القرية وخط الطرد قطر 355مم بطول 700م، وعدد 3 طلمبات قدره 11 كيلو وات، ووحدة توليد قدرة 35 كيلو فولت أمبير.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة وأعطى إشارة البدء للتشغيل من خلال لوحة التوزيع الكهربائية الرئيسية واطمأن على تشغيل خط الطرد، وربط المحطة على محطة الطرف الصحى الرئيسية فارسكور الموجودة فى قرية أولاد خلف.

وطلب المحافظ، سرعة إنهاء الإجراءات والموافقات الفنية لإنشاء المحطة الفرعية لخدمة باقى مناطق القرية وقرية الطرحة المجاورة، لربطها على محطة فارسكور.

كما شدد المحافظ، على أهمية البدء فى رصف شوارع القرية بعد اكتمال المرافق، وطلب من المهندس سيد ربيع تجهيز عدد من الشوارع لأعمال الرصف، وطلب من المهندس ضياء عوض مدير عام الطرق البدء فى الرصف خلال الشهر المقبل، فى ضوء الاعتماد الذى سعى المحافظ لتوفيره بزيادة من 300 ألف جنيه إلى 1.800 مليون جنيه، لتغطية غالبية الشوارع واستجابة لمطالب الأهالى.