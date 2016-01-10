كل ما يجب أن تعرفه عن الصداع.. أنواعه وأسبابه وطرق تشخيصه وعلاجه

أنواع الصداع

1) الصداع العادى

2) الصداع النصفى وعلاماته

أهم علامات حدوث الصداع النصفى

مدة الصداع النصفى

3) الصداع النفسى

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يشتكى منها الكثيرون سواء الكبار أو الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، فهناك أسباب تتعلق بمعاناة الشخص من مشاكل مرضية مثل أمراض المخ، ومشاكل سوء التغذية، وكذلك المرضى المصابون ببعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وهم أكثر عرضه لحدوث وتكرار نوبات الصداع.. ونستعرض فيما يلى أكثر أنواع الصداع وأسبابه وأهم الفحوصات اللأزمة لتشخيصه.>هناك أنواع متعددة للصداع تختلف على حسب السبب، وتتحدد طبقا لنوع الألم ومكان تواجده فى بالرأس كالآتى:>حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى، استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة بالمنوفية، إن الصداع العادى هو عبارة عن حدوث ألم شديدة يشمل جميع أجزاء الرأس، حيث يتركز الألم فى مكان معين بالرأس حسب نوع المشكلة الصحية المسببة للصداع، مثل وجود ألم بمنتصف الرأس أو ألم بالجبهة والعينين أو حدوث ألم بمنطقة أخر الرأس.>يختلف الصداع النصفى عن الصداع العادى من حيث أعراضه وأسباب حدوثه، وحول ذلك يقول دكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع النصفى هو عبارة عن حدوث ألم شديدة بناحية واحدة من الرأس سواء الجانب اليمين أو اليسار بدءا من منتصف الرأس.>ويستكمل د. كريم قائلا: هناك بعض العلامات التى تسبق الصداع النصفى كمؤشر لحدوثه وأهمها:>1) عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح وظهور ومضات ضوئية بالعين.>2) سرعة نبضات القلب بصورة ملحوظة.>3) عدم قدرة الشخص على الكلام.>وتابع د. كريم قائلا: يستغرق حدوث الصداع النصفى مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وذلك فى أغلب الأحوال.>ويوضح د. جمال فرويز أستاذ الطب النفسى بالأكاديمية الطبية، أن الحالة النفسية السيئة أحد أهم أسباب حدوث الصداع النفسى والتى يتسبب فى شعور الشخص بوجود شى ضاغط حول الرأس مع الإحساس بوجود نبضات بجانبى الرأس.

واستكمل د. فرويز قائلا "يقل حدوث الصداع النفسى مع انتهاء المشكلة النفسية التى يعانى منها الشخص، وتحسين حالته النفسية".

أسباب الصداع

1) أسباب الصداع المرضية

2) أسباب حدوث الصداع النصفى

2) أسباب صداع الجيوب الأنفية

>هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث الصداع بأنواعه، فهناك عدة أسباب مرضية مثل التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الأسنان والفكين، وعوامل أخرى مثل السهر والتغذية غير الصحية.>حول ذلك يقول دكتور أحمد زايد، أخصائى أمراض الباطنة، يعانى بعض الأشخاص من الإصابة ببعض الأمراض العضوية التى يكون الصداع أحد أعراض حدوثها وأهمها:>1) وجود مشاكل بالنظر مثل ارتفاع ضغط العين.>2) ارتفاع مستوى السكر أحد أسباب حدوث صداع.>3) مشاكل اضطراب ضغط الدم سواء بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه عن المعدل الطبيعى بالجسم، مما يتسبب فى حدوث صداع بمنطقة أخر الرأس.>4) المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى أكثر عرضه لتكرار حدوث الصداع سواء الفشل الكلوى المزمن أو الحاد.>5) الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سوء الحالة النفسية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.>ومن جانبه أضاف دكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، أن هناك أسبابا وعوامل تساهم فى حدوث الصداع النصفى أكثرها تتعلق بوجود مشاكل صحية بالمخ وأهمها:>1) وجود أورام خبيثة أو حميدة بالمخ.>2) التهاب أنسجة المخ.>2) زيادة كهرباء المخ.>3) مرضى الصرع أثناء أو قبل حدوث نوبة المرض.>4) حدوث قصور بالدورة الدموية أحد أسباب حدوث الصداع.>5) الإكثار من تناول المنبهات التى تحتوى على قدر كبير من الكافيين مثل القهوة ومشتقاتها.>التهاب الجيوب الأنفية أحد أسباب حدوث الصداع، وحول ذلك يقول فادى سمير لوقا، استشارى جراحة الأنف الأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن الصداع الناتج عن وجود التهاب بالجيوب الأنفية عادة يحدث فى صورة وجود ألم شديد متركز فى منطقة الأنف والعينين والوجنتين.

واستكمل د. فادى قائلا "التهاب الجيوب الأنفية أحد أسباب حدوث وتكرار الصداع نتيجة عدم قيام الجيوب الأنفية بمهامها الوظيفية، مثل ترطيب الأنف وتهوية الجمجمة وتخفيف وزن الرأس، مما يزيد فرص حدوث الصداع بصورة متكررة نتيجة عدم التهوية الجمجمة.

3) أسباب الصداع نتيجة مشاكل الفكين وتسوس الأسنان

4) أسباب صداع الضغط العالى

5) صداع الأنيميا

أهم الفحوصات اللأزمة لتشخيص أسباب حدوث الصداع

أفضل طرق علاج الصداع

>وفى السياق ذاته يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى أمراض الأسنان واللثة، يعانى الكثيرون من الشعور بوجود ألم شديد بمنطقة مفصلى الوجه والفكين بسبب إصابة مفصلى الفكين بالوجه بمرض "MYOFASCIAL PAIN "نتيجة إجهاد العضلات المحركة للفك السفلى، كذلك أيضا عدم الاستعاضة بتركيب الأسنان المخلوعة، مما يترتب عليه أجهاد الفكين مما يتسبب فى شكوى الشخص من تكرار الشعور بالصداع.>واستطرد دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل اضطراب مستوى ضغط الدم أحد أسباب حدوث الصداع فى ارتفاع الضغط أو الضغط المنخفض عن المعدل الطبيعى، نتيجة اسباب وعوامل مختلفة منها:>1) الإفراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح مثل المخللات ومشتقاتها، أو الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين التى تعمل على ارتفاع مستوى الضغط الدم.>2) تناول الأغذية الغنية بالسكريات التى تساهم فى انخفاض الضغط عن مستواه الطبيعى.>3) عدم الاهتمام بتناول أدوية الضغط بانتظام.>ويتابع د. طايع قائلا "تلعب نوعية الأطعمة التى يتناولها الشخص دورا فى زيادة فرص حدوث الصداع، فعلى سبيل المثال اعتماد الشخص فى تغذيته على تناول بعض الأطعمة غير المحتوية على قدر كاف من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية والمفيدة لصحة الجسم، إلى الإصابة بمشاكل الأنيميا نقص الحديد أحد أسباب حدوث الصداع بصورة مبالغ فيها.>ومن جانبه أضاف دكتور أحمد عياد، أخصائى أمراض المخ والأعصاب، أنه فى حالة ملاحظة الشخص فى تكرار حدوث الصداع بصورة كبيرة بضرورة إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبيبة لتحديد سببه وأهمها:>1) تحليل صورة الدم الكاملة لتأكد من وجود أنيميا تسبب فى حدوث الصداع.> 2) إجراء كشف إكلينكى على قاع العين.> 3) إجراء أشعة مقطعية على المخ للاطمئنان من عدم وجود مشكلة صحية بالمخ، وتكرار الصداع أحد مؤشراتها الدالة على حدوثه.>4) الذهاب لطبيب أنف وإذن وحنجرة للاستبعاد وجود مشاكل بالجيوب الأنفية.>5) قياس مستوى السكر والضغط فى الدم لمعرفة لتأكد من ضبط مستواهم فى الجسم.>وتابع د. أحمد عياد، يتوقف علاج الصداع بناء على تحديد المشكلة الصحية التى يعانى منها الشخص والمسببة لحدوث الصداع بصورة مبالغ فيها، لذلك يجب إجراء الفحوصات والسابق ذكرها لمعرفة سبب حدوث الصداع ووصف علاج مناسب له.



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شخص يعانى من الصداع



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شعورك بنبض فى المخ أحد علامات الصداع



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سوء الحالة النفسية أحد أسباب الصداع



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سوء الحالة النفسية أحد أسباب الصداع



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أسباب الصداع كثيرة أهمها ارتفاع ضغط العين



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زيادة الكهرباء فى المخ وأورام المخ أحد



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لو بتعانى من ألم بالأنف والعنين فتش عن التهاب الجيوب الأنفية



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إجهاد الفكين وعدم استعاضة الأسنان أحد أسباب الصداع



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ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب الصداع بمقدمة الرأس



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خلى بالك إفراطك فى تناول السكريات والأملاح يجبلك صداع



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أهمية تحليل صورة الدم الكاملة لمعرفة أسباب الصداع