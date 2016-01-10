مباشر - الأهلي 1- المقاولون 0 .. الحارس يحرم إيفونا من الهدف الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ويجلس أحمد الشيخ لأول مرة على مقاعد بدلاء الأهلي بينما استبعد جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي جون أنطوي من القائمة النهائية لمواجهة المقاولون العرب.

- ق21: تسديدة مؤمن زكريا تمر بجوار القائم الأيمن.

- ق20: حارس المقاولون يتصدى لرأسية قوية من إيفونا بعد عرضية من محمد هاني.

- ق14: جووووووووول مؤمن زكريا يفتتح التسجيل للأهلي بعد خطأ من حسن شاهين حارس المقاولون في التعامل مع ركنية.

- ق10: إيفونا يقابل عرضية جميلة من رمضان صبحي برأسية قوية، ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

- ق3: أحمد علي ينطلق بالكرة إلى داخل منطقة جزاء الأهلي ويسدد، لكن محمد نجيب ينقذ الموقف.

** الأهلي 0-0 المقاولون العرب

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة