مؤتمر النابي: الإسماعيلي منح المصري الفرصة ليفوز.. فاستغلها

يرى نصر الدين النابي المدير الفني للإسماعيلي أن المصري حقق الفوز بعد استغلاله تراجع لاعبي الدراويش للدفاع في مواجهة الجولة 13 للدوري المصري.

وخطف المصري هدفا في الوقت القاتل منح الصدارة للفريق البورسعيدي بشكل مؤقت.

وقال النابي عبر قناة (ON TV) يوم الأحد: "كنا نفقد الكرة سريعا وارتكبنا أخطاء كثيرة في الملعب مما منح المصري أفضلية".

وأضاف "الفرص كانت متكافئة واستغلها المصري في واحدة وحقق الفوز وأبارك له عليه".

وتابع "حذرت اللاعبون من التراجع للدفاع وارتكاب أخطاء حول منطقة الجزاء حتى لا يتم تشكيل خطورة علينا".

وفي المؤتمر الصحفي شدد النابي على أن الإسماعيلي لا يواجه صعوبة في الوصول لمرمى المصري.

وأتم "العلاج في هذه الفترة يكمن في كيفية النجاح في تدعيم الصفوف خلال يناير".