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بالصور..محافظ السويس يكلف بسرعة إنهاء طريق الجامعة البديل

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بالصور..محافظ السويس يكلف بسرعة إنهاء طريق الجامعة البديل بالصور..محافظ السويس يكلف بسرعة إنهاء طريق الجامعة البديل
تفقد اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس طريق الجامعة البديل الذي يتم رصفه لربط طريق - السويس عند مدخل الموقف الاقليمى لسيارات الاجرة بمدينة السلام 1 فى حى فيصل بطريق مصر- السويس القديم بطول 1700 متر وعرض 20 مترا ،وبواقع حارتين بينهما جزيرة .

وكلف محافظ السيوس الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالانتهاء من رصف الشارع في مارس القادم لتسهيل الحركة المرورية وربط حى فيصل بمدينة السلام والمستقبل والموقف والجامعة .

رافق المحافظ كلا من العميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل ومني السويفى مدير عام الطرق والنقل والعقيد عمرو حجاج ممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى ومنير كامل مدير عام المتابعة .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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