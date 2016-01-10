بالصور..محافظ السويس يكلف بسرعة إنهاء طريق الجامعة البديل

تفقد اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس طريق الجامعة البديل الذي يتم رصفه لربط طريق مصر - السويس عند مدخل الموقف الاقليمى لسيارات الاجرة بمدينة السلام 1 فى حى فيصل بطريق مصر- السويس القديم بطول 1700 متر وعرض 20 مترا ،وبواقع حارتين بينهما جزيرة .

وكلف محافظ السيوس الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالانتهاء من رصف الشارع في مارس القادم لتسهيل الحركة المرورية وربط حى فيصل بمدينة السلام والمستقبل والموقف والجامعة .

رافق المحافظ كلا من العميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل ومني السويفى مدير عام الطرق والنقل والعقيد عمرو حجاج ممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى ومنير كامل مدير عام المتابعة .



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