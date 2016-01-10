براءة نهى العمروسى من تهمة تعاطى الهيروين داخل جاليرى فى الزمالك

برأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، الفنانة نهى العمروسى، واثنين اخرين،وعاقبت اثنين بالسجن المؤبد و6 بالسجن 3 سنوات فى اتهامهم بتعاطى الهيروين داخل جاليرى فى الزمالك.

تعود الواقعة إلفى العام الماضى،عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسى فى حملة بحى الزمالك، حيث وردت معلومات بوجود "جاليرى" مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته، القت القوة القبض على عدد من الشباب والفتيات بحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب الجاليرى يتخذ منه ستارًا لترويج المواد المخدرة.

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- دفاع نهى العمروسى يطالب ببراءتها من تهمة تعاطى الهيروين