حبس 7 من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم 15 يوماً بكفر الشيخ

قررت نيابة كفر الشيخ الكلية، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد مجدى الزنفلى، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، حبس 7 من الجماعة المحظورة بكفر الشيخ وأنصارهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت قوات أمن كفر الشيخ قد ألقت القبض على 7 من الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ وأنصارهم بمركزى دسوق وبيلا، وهم بهى الدين مطاوع، محمود غانم، جلال البنهاوى، الدكتور سامح بسيونى وشقيقه مجدى بسيونى جميعهم من مركز ومدينة دسوق ومن مركز بيلا، السعيد الشبشرى مدرس بالأزهر، وحسن ماهر مدرس.