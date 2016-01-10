القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الأقسام والمراكز، ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 6 عاطلين مطلوب تنفيذ أحكام قضائية بحقهم، خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزاى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم "إسلام. م. س" 18 سنة عاطل، بدائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 31 لسنة 2015 والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات (مخدرات) والمتهم "سيد. ن. ك" 35 سنة عاطل بدائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5595 لسنة 2015 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 10 سـنوات (تزوير) والمتهم "كمال. ث. ع" 36 سنة عاطل بدائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم10697 لسنة 2014 والمقضى فيها بالسجن سنة (سرقة بالإكراه).

وضبطت القوات المتهم "على. م. ع" 22 سنة عاطل بدائرة مركز القصاصين، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى 3492 لسنة 2015 جنايات مركز القصاصين (مخدرات) والقضية رقم 2905 لسنة 2015 (سرقة) والمتهم "محمد. ف.ع" 65 سنة عاطل بدائرة قسم ثان، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7989 لسنة 2015 جُنَح مركز أبو صوير (سرقة) والمتهم "أحمد. ف. س" 28 سنة عاطل بدائرة مركز أبو صوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 94 لسنة 2016 إدارى مركز أبو صوير (سرقة). وتم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.