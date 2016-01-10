أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى القنطرة شرق بالإسماعيلية ضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى القنطرة شرق بالإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث قسم القنطرة شرق بالإسماعيلية من ضبط سيارة نقل مبلغ بسرقتها فى شمال سيناء.
>تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط السيارة رقم "7738 ط ص ب" ماركة شيفرولية موديل 2008 بيضاء اللون، فر قائدها هاربا تاركا السيارة وبالكشف الفنى عن السيارة تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 1746 لسنة 2014 جنح بئر العبد شمال سيناء.

تم كف البحث عن السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناة، تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365