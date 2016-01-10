ضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم القنطرة شرق بالإسماعيلية من ضبط سيارة نقل مبلغ بسرقتها فى شمال سيناء.>تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط السيارة رقم "7738 ط ص ب" ماركة شيفرولية موديل 2008 بيضاء اللون، فر قائدها هاربا تاركا السيارة وبالكشف الفنى عن السيارة تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 1746 لسنة 2014 جنح بئر العبد شمال سيناء.

تم كف البحث عن السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناة، تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.