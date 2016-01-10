بالصور.. عمليات التربية والتعليم بالغربية ترصد مخالفات بسير الامتحانات فى بسيون

أكدت غرفة العمليات المركزية التابعة لديوان عام مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنه تم رصد عدد من المخالفات بخصوص سير الامتحانات والملاحظة بإدارة بسيون التعليمية.

وقررت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة كل من رئيس قسم المرحلة الابتدائية بإدارة بسيون التعليمية، ومدير مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية ومدير مدرسة الكمال، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، لوجود مخالفات بسير الامتحان والملاحظة داخل المدرستين الكائنتين بمبنى واحد.

وتفقدت وكيل الوزارة عدد من ، حيث زارت مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، واطمأنت إلى سير الإمتحان بشكل سليم، وعدم وجود شكاوى من الطلبة، وتواجد المتابعة من الإدارة التعليمية من بداية اليوم.

كما تابعت مبنى الديوان الجديد لإدارة بسيون التعليمية، ولاحظت وجود موتوسيكلات العاملين بالديوان تملأ الممرات الداخلية، وقد أشارت بضرورة تنفيذ منشور الأمن بإخلاء المؤسسات التعليمية، ومنها الدواوين من السيارات والموتوسيكلات، على أن يتم وضع الموتوسيكلات في مكان آمن ومخصص لذلك.

وقامت وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة مدرسة قرانشو الإعدادية المشتركة بإدارة بسيون التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل، ورافقها خلال المتابعة مدير عام إدارة بسيون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحان بشكل سليم، وعدم وجود شكاوى من الامتحانات، بالإضافة إلى نظافة اللجان والإنارة الجيدة.

وأثناء المتابعة، أشارت بتغيير مكان حجرة الكنترول للدور الثانى أو الثالث، فى أى حجرة مؤمنة حيث، أن حجرة الكنترول بالدور الأرضى وغير مؤمنة بشكل سليم.

كما أشارت بضرورة تخزين كراتين بسكويت التغذية بشكل سليم، وعلى الفور تم رفع كراتين التغذية وتخزينها بشكل سليم حتى لا يتم تلفها.

وطالبت وكيل الوزارة، تقريراً من إدارة التخطيط بإدارة بسيون عن موقف المبنى القديم الموجود بالمدرسة.

وعلى صعيد آخر، طلبت وكيل الوزارة، من مدير عام إدارة بسيون أوراق الأرض المجاورة لمدرسة الإمام الشافعى والمزمع بنائها مدرسة ثانوية، لإدراجها فى خطة هيئة الأبنية فور الانتهاء من التخصيص ومتابعة التخطيط بالإدارة والمديرية.



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