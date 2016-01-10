الفريق مُهاب مميش يفتتح مركز هيئة قناة السويس لعناية ذوى الاحتياجات..غدًا

يفتتح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، غدًا الاثنين، مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال من ذوى القدرات الخاصة بمستشفى الهيئة بالإسماعيلية، وذلك فى ضوء اهتمام الفريق مميش برعاية ذوى القدرات الخاصة، وتوفير الخدمات الصحية لهم من خلال منظومة شاملة ومتخصصة تمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع.

وتعتمد رؤية المركز على شمولية الخدمات المقدمة ليُقدم الخدمات الطبية المتخصصة، وخدمات التربية الخاصة، والتدريب والتأهيل، فضلاً عن خدمات الإرشاد النفسى.

كما تتنوع الخدمات المُقدمة لتواكب تطور خدمات التربية الخاصة والخدمات السلوكية من خلال تطبيق أفضل وأحدث البرامج والمقاييس.

ويهدف المركز إلى تنمية وعى أفراد الأسرة والمجتمع باحتياجات ذوى القدرات الخاصة من خلال إعداد برامج تثقيفية وتدريبية فعالة تساهم فى تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية التى يعانى منها ذوى القدرات الخاصة وأسرهم.

ويُعالج المركز الأطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق والكلام مثل اللجلجة والثأثأة والتلعثم واحتباس الكلام، بالإضافة للتقليل من أعراض مرض التوحد "الأوتيزم"، كما يُقدم المركز خدمات قياس نسبة الذكاء للعاديين وذوى القدرات الخاصة، وبرامج خفض اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط.

ويضم المركز مجموعة متميزة من أطباء أعصاب الأطفال والعلاج النفسى، وأخصائيين تربية خاصة، برئاسة الدكتور ممدوح تركى رئيس قسم طب الأطفال بالهيئة، وبالتعاون مع كل من قسم أعصاب الأطفال بمستشفى عين شمس الجامعى برئاسة الأستاذة الدكتورة أمنية الرشيدى، والجمعية المصرية للتوحد "الأوتيزم" برئاسة الدكتورة داليا سليمان.

ويحضر الافتتاح كل من الدكتورة منى حافظ مسئولة الإعاقة بوزارة الصحة المصرية، ومسئولة ذوى الإعاقة بمنظمة الصحة العالمية، يفتح المركز أبوابه لاستقبال الأطفال من ذوى القدرات الخاصة للمواطنين من كل أنحاء الجمهورية، ولأبناء العاملين بهيئة قناة السويس.

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