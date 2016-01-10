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انتهت - المصري يحسم دربي القناة في الوقت القاتل

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انتهت - المصري يحسم دربي القناة في الوقت القاتل انتهت - المصري يحسم دربي القناة في الوقت القاتل

المصري والإسماعيلي يلتقيان في الجولة الـ 13 على ملعب الإسماعيلية.

بداية المباراة

د. 3 المصري يهدر فرصة الهدف الأول من ركلة ركنية تمر من أمام رأس محمد مجدي

د. 20 تسديدة من أحمد كابوريا للمصري بجانب قائم محمد صبحي

د. 35 محمد مسعد يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد نحو المرمى، ومحمد صبحي يخرجها لركلة مرمى

د. 40 الإسماعيلي يهدر فرصة خطيرة عن طري بناهيني ويتصدى لها رمزي صالح

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 63 ومازالت النتيجة تشير للتعادل السلبي

د. 87 ومازالت النتيجة تشير لتعادل الفريقين مع سيطرة للمصري

د. 89 جوووووووووووووووووووووول المصري يتقدم بهدف لأحمد جمعة

د. 90 طرد سعد حسني لاعب الإسماعيلي

نهاية اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء

لمتابعة أحداث اللقاء مباشرة من هنا

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فيديو اليوم السابع