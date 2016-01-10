مدرب إنبي الجديد لـ في الجول: سأسير على نهج هاني رمزي

أكد خالد متولي المدير الفني الجديد المؤقت لنادي إنبي إنه "سأسير على نهج هاني رمزي".

مجلس إدارة إنبي قرر قبول استقالة هاني رمزي التي قدمها على الهواء مباشرة عقب الخسارة أمام الزمالك على أن يتم تصعيد المدرب العام للفريق خالد متولي إلى منصب المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وقال خالد متولي عقب توليه المهمة رسميا لـFilGoal.com: "أتمنى التوفيق مع إنبي. تواجدت مع الفريق أثناء صعودنا إلى الدوري الممتاز. أنا ابن الشركة".

وأضاف "سأستمر على نهج هاني رمزي. هو فعل كل شيء لصالح النادي ولد يبخل عليه بأي مجهود. سوء التوفيق فقط هو سبب رحيله".

وأكمل حديثه قائلا: "سندخل لقاء طلائع الجيش كمباراة مصيرية، من أجل تحقيق الثلاث نقاط واهدائها إلى هاني رمزي".

مشكلة إنبي

ما سبب تذبذب أداء ونتائج إنبي منذ بداية الموسم؟ يُجيب خالد متولي لـFilGoal.com: "اللعب بعدم ارتياح هو السبب".

وأوضح "حصدنا لنقاط أقل من باقي الفريق جعل اللاعبين تحت ضغك نفسي كبير. وسأحاول الفترة المقبلة تحسين تلك الحالة".

مع إنبي حتى النهاية؟

يقول خالد متولي: "لا أعلم هل سأستمر مع إنبي للنهاية أم لا. تعلمت من مدربي القدير طه بصري أن أجتهد لأخر لحظة دون النظر لأي شيء".

وأتم "سأجتهد حتى النهاية حتى يقرر إنبي الاستغناء عني".

ويحتل إنبي المركز الـ11 برصيد 14 نقطة من 11 مباراة بعدما اكتفى الفريق بـ3 انتصارات فقط.