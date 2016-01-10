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إزالة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز سمسطا فى بنى سويف

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إزالة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز سمسطا فى بنى سويف إزالة 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز سمسطا فى بنى سويف
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، بقيادة المحاسب أحمد دسوقى رئيس المدينة، 31 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وقال أحمد دسوقى رئيس المدينة فى تصريحاتٍ صحفية، إن إزالة التعديات تأتى بناءً على تعليمات المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، والتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد دسوقى أنه لا تهاون فى التعامل مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حفاظا على هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مجال لترك أى تعديات وستتم الإزالة الفورية.

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