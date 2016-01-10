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رئيس جامعة كفر الشيخ يدرس إنشاء فندق خمس نجوم لأعضاء هيئة التدريس

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رئيس جامعة كفر الشيخ يدرس إنشاء فندق خمس نجوم لأعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة كفر الشيخ يدرس إنشاء فندق خمس نجوم لأعضاء هيئة التدريس
قال ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه يدرس إنشاء فندق 5 نجوم يكون بمثابة قاعة مناسبات لأعضاء هيئة التدريس، ويخصص له موقع مطل على الشارع الرئيسى، وبمنأى عن المبانى الجامعية، تلبية لمطالب أعضاء هيئة التدريس بتطوير النادى الاجتماعى، لتوطيد العلاقات الإنسانية بين العاملين بالجامعة.

وأضاف القمرى، فى تصريحاتٍ صحفية له، أنه لابد من مشاركة الجميع فى انتخابات الجمعية العمومية، وضرورة توفر رؤية شبابية للأنشطة الاجتماعية للنادى، وما يمكن أن يقدمه من دعم للمعيدين والشباب من أعضاء هيئة التدريس فى شراء الأجهزة المعمرة.

وأكد أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء 3 كليات جديدة، هى الألسن، والحقوق، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية، لحاجة القطاع الطبى بالجامعة والمحافظة لخريجى هذه الكلية، ولتلبية احتياجات سوق العمل. وأشار إلى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب وبنك المعرفة، والتى تجعل المعرفة متاحة للجميع.

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