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تكريم 26 أخصائيا اجتماعيا بمديرية الصحة بمحافظة السويس

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تكريم 26 أخصائيا اجتماعيا بمديرية الصحة بمحافظة السويس تكريم 26 أخصائيا اجتماعيا بمديرية الصحة بمحافظة السويس
حضر اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس حفل تكريم 26 أخصائيا وأخصائية من العاملين بالتربية الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الصحة .

وكرم الهياتمى الأخصائيين الاجتماعيين بتسليمهم شهادات تقدير وهدايا تقديرا وتكريما لرسالتهم السامية فى مجال خدمة المرضى وحل مشاكلهم بالمستشفيات ومديرية الصحة.

كما كرم المحافظ السيدة ماجدة الطمبولى التى قدمت الكثير فى مجال خدمة المواطنين بالصحة، كذلك تم تكريم موانىء دبى العالمية السخنة لدورها البارز فى المشاركة المجتمعية بالسويس بمنحهم ميدالية المحافظة.

حضر الحفل الذى أقيم بمديرية الصحة كل من محمد طارق المدير الادارى لشركة موانىء دبى السخنة والدكتور لطفى عبد السميع مدير عام الصحة ومسئولى مديرية الصحة ومديرى المستشفيات وخدمة المواطنين بالمديرية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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