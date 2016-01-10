بالصور.. محافظ الإسكندرية يأمر بإنشاء حديقة متكاملة أمام مبنى المحافظة

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية اليوم، الأحد، مبنى الديوان العام للمحافظة بطريق أبيس للوقوف على سير العمل بالمبنى وإنهاء التجهيزات به، وذلك بحضور اللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة وعلاء يوسف رئيس حى شرق .

وأمر عبد الظاهر بإقامة حديقة كاملة أمام مبنى المحافظة على منطقة الملاحة، كما وجه المحافظ بضرورة تجميل المنطقة المحيطة بمبنى الديوان، حيث يتكون مبنى ديوان المحافظة من بدروم وأرضى وخمسة طوابق.

على صعيد آخر تفقد المحافظ الدور المخصص للمجلس المحلى ولجانه وتجهيز قاعاته، وغرف الكهرباء والصالونات الملحقة بالمكاتب الرئيسية والقسم الخاص بالشكاوى وخدمات المواطنين، قائلا: "خدمة المواطنين شرف لنا" .

وتوجه المحافظ لمبنى المجلس الشعبى المحلى للاطمئنان على سير العمل به، وتفقد الدور الأرضى والجراج ومكاتب الموظفين والقاعة الرئيسية، كما التقى الموظفين واستمع إلى شكواهم واحتياجاتهم.



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