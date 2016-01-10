بالصور.. أمريكية تجرى عملية "تغيير مسار المعدة" بعد وصول وزنها لـ300 كيلو

يفضل الكثيرون تناول الوجبات السريعة والحلويات رغم ما تسببه من أضرار صحية وارتفاع معدلات السمنة، وقد يصاب البعض بمرض فرط السمنة، مما يؤثر على حياتهم وقد يحولها إلى جحيم، وهو ما حدث لـ"نيكى ويبسر" الفتاة الأمريكية ذات الـ33 عاما، والتى أصيبت بالسمنة منذ طفولتها بسبب تناولها الأطعمة غير الصحية والتى تحتوى على دهون عالية والسكريات، حتى وصل وزنها إلى ما يقرب من 300 كيلو.

"نيكى” بعد وصول وزنها إلى 300 كيلو

عانت "نيكى" طوال حياتها من مشكلة الحركة بسبب وزنها، حتى وصلت حاليا إلى مرحلة عدم إمكانية الدخول للاستحمام أو القيام بالمهام الخاصة بها، وهو ما جعلها تتشجع لخوض عملية جراحية والمعروفة باسم "تغيير مسار المعدة" لتساعدها على تقليل وزنها بما يجعلها تقوم ببعض الأعمال والمهام المنزلية.

"نيكى" وتناولها للحلويات بكثرة

وتحدث تقرير نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن رحلة نيكى لإنقاص وزنها، بعد أن خضعت لعملية جراحية لإنقاذ حياتها واستطاعت بعد عام من العملية انقاص ما يقرب من 100 كيلو من وزنها.

"نيكى" بعد عملية تغيير مسار المعدة بسنة وفقدها 100 كيلو

"نيكى" فى طفولتها



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جانب آخر من طفولة "نيكى"

وتحكى "نيكى" عن قصتها وتقول: "الطعام هو المتعة الحقيقية بالنسبة لى وهو سر سعادتى وتعاستى فى نفس الوقت، وبعد وصول وزنى إلى 300 كيلو ابتعد عنى الجميع وتركونى فى المنزل وحيدة، حتى شقيقتى منعت أبناءها من زيارتى، وكانت حركتى فى المنزل صعبة، وهو ما جعلنى أقبل على العملية مهما كانت خطورتها".

ويقول دكتور "يونان نوزارادين" الطبيب المعالج لها والمتخصص فى أمراض السمنة: "لم أتوقع أن نيكى قادرة على التخلص من الوزن سريعا، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات التى أظهرت ارتفاع ضغط الدم الرئوى، مما يجعل قلبها يعانى من قلة نقل الأكسجين، وهو ما جعل إجراء العملية خطرة بالنسبة لحالتها، ولكنها غامرت بحياتها لإنقاذ ما تبقى منها.