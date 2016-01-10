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بالفيديو.. "الداخلية" تحبط تهريب 1700 طربة حشيش

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بالفيديو.. "الداخلية" تحبط تهريب 1700 طربة حشيش بالفيديو.. "الداخلية" تحبط تهريب 1700 طربة حشيش
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 1700 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

ووردت معلومات لمكافحة المخدرات، تفيد بحصول شخصين خطرين على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، من محافظتى الإسكندرية ومطروح، قبل ترويجها على عملائهما بالجيزة، وتم رصدهما، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية، تم إعداد الأكمنة وضبطهما، وسيارتين مستخدمتين فى نقل المخدرات.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الإتجار، واستخدامهما للسيارتين والهواتف المحمولة لنقل المخدرات وترويجهما على عملائهما.

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مصر 365

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