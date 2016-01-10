رسميا.. مطار برج العرب الدولى يدخل ضمن منظمة "إياتا" العالمية

أعلن مطار برج العرب الدولى أنه دخل ضمن المطارات المدرجة فى اتحاد النقل الجوى "إياتا" ، طبقا لآخر تحديث للمطارات المعلنة فى منظمة "إياتا" من حيث تنسيق توقيتات الرحلات بين شركات الطيران والمطار.

وتم إعلان مطار برج العرب الدولى كمطار يلزم التنسيق معه والتفاوض حول التوقيتات قبل تشغيل الرحلات، مما سيحد من ظاهرة التكدس وسيزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للراكب وشركات الطيران على حد سواء.

وشمل هذا التحديث مطار برج العرب ومطار شرم الشيخ الدولى ومطار الغردقة الدولى كأول ثلاث مطارات يتم إعلانها فى مصر.

يذكر أنه تم الإعلان عن ذلك رسميا عقب إجراء دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية للمطار، من خلال فريق إدارة الطاقة الاستيعابية بالشركة المصرية للمطارات وفريق إدارة الطاقة الاستيعابية بمطار برج العرب.



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