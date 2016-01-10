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انتهاء التصويت على انتخاب رئيس البرلمان وبدء فرز الأصوات

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انتهاء التصويت على انتخاب رئيس البرلمان وبدء فرز الأصوات انتهاء التصويت على انتخاب رئيس البرلمان وبدء فرز الأصوات
انتهى مجلس النواب من التصويت على انتخاب رئيس المجلس، والذى يتنافس فيها 7 مرشحين، وبدأت عملية فرز الأصوات،

ويتنافس على رئاسة البرلمان كلا من الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم ، والنائب المستقل على مصيلحى، والنائب المستقل توفيق عكاشة، والنائب المستقل كمال أحمد، والنائب المستقل خالد أبو طالب، والنائب المستقل محمد محمود العتمانى والنائب عيد هيكل عن حزب الوفد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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