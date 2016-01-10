انتهاء التصويت على انتخاب رئيس البرلمان وبدء فرز الأصوات

انتهى مجلس النواب من التصويت على انتخاب رئيس المجلس، والذى يتنافس فيها 7 مرشحين، وبدأت عملية فرز الأصوات،

ويتنافس على رئاسة البرلمان كلا من الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر، والنائب المستقل على مصيلحى، والنائب المستقل توفيق عكاشة، والنائب المستقل كمال أحمد، والنائب المستقل خالد أبو طالب، والنائب المستقل محمد محمود العتمانى والنائب عيد هيكل عن حزب الوفد.

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بهاء أبو شقة يعيد التصويت على منصب رئيس البرلمان بسبب الاقتراع الجماعى

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