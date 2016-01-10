الخارجية التركية: أنقرة ستوجه دعوة لمصر لحضور قمة "التعاون الإسلامى"

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامى الذى سيقام خلال شهر أبريل، بمدينة إسطنبول والذى ستتولى تركيا رئاسته خلفا لمصر وأضافت الخارجية أن مصر هى من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر.

وتناول المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش خلال المؤتمر الأسبوعى الأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام المصرية بشأن توجيه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامى الذى ستستضيفه تركيا.

وأوضح بيلجيتش أن مصر أحد أعضاء المنظمة وأنها الرئيس الحالى للقمة قائلا: "منذ الآن فصاعدا ستتولى تركيا رئاسة الدورة. وفى هذا الشأن سيتم دعوتها لحضور القمة الثالثة عشرة التى ستعقد فى إسطنبول فى الفترة ما بين 10-15 إبريل. ولم يتم حتى الآن إرسال الدعوات الرسمية لحضور القمة. أما فيما يتعلق بمن سيشارك فى القمة من الجانب المصرى فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية".