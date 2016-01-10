أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية التركية: أنقرة ستوجه دعوة لمصر لحضور قمة "التعاون الإسلامى"

Google+ Print
الخارجية التركية: أنقرة ستوجه دعوة لمصر لحضور قمة "التعاون الإسلامى" الخارجية التركية: أنقرة ستوجه دعوة لمصر لحضور قمة "التعاون الإسلامى"
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا ستوجه دعوة إلى لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامى الذى سيقام خلال شهر أبريل، بمدينة إسطنبول والذى ستتولى تركيا رئاسته خلفا لمصر وأضافت الخارجية أن مصر هى من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر.

وتناول المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش خلال المؤتمر الأسبوعى الأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام المصرية بشأن توجيه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامى الذى ستستضيفه تركيا.

وأوضح بيلجيتش أن مصر أحد أعضاء المنظمة وأنها الرئيس الحالى للقمة قائلا: "منذ الآن فصاعدا ستتولى تركيا رئاسة الدورة. وفى هذا الشأن سيتم دعوتها لحضور القمة الثالثة عشرة التى ستعقد فى إسطنبول فى الفترة ما بين 10-15 إبريل. ولم يتم حتى الآن إرسال الدعوات الرسمية لحضور القمة. أما فيما يتعلق بمن سيشارك فى القمة من الجانب المصرى فهذا أمر ستحدده السلطات المصرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة