سلاح الجو الليبى يشن غارات جوية على تنظيم داعش ببنغازى وأجدابيا

>شن سلاح الجو الليبى ثلاث غارات اليوم الأحد، على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" بمدينتى بنغازى وأجدابيا، وقال الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبى ناصر الحاسى ،فى تصريح صحفى اليوم، إن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبى نفذت ثلاث طالعات استهدفت تمركزات لمليشيات تنظيم "داعش" ،لافتا انه تم استهداف تجمع لمليشيات داعش بغارتين داخل معسكر مايعرف بــ”17 فبراير” بالمحور الغربى بنغازى.

وأضاف الحاسى أن الغارات كانت دقيقة ومحددة، منوهاً إلى أنها حققت الهدف المطلوب بكل دقة، وأشار الحاسى إلى أن سلاح الجو نفذ أيضا غارة واحدة على تجمعات لتنظيم داعش بمنطقة الحى الصناعى جنوب مدينة إجدابيا،لافتا انه لوحظ تصاعد لأعمدة الدخان من المقر الذى تم استهدافه وكان يستخدم كمخزن للأسلحة .