أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة شباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بمحافظتى الخليل وبيت لحم

Google+ Print
إصابة شباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بمحافظتى الخليل وبيت لحم إصابة شباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بمحافظتى الخليل وبيت لحم

>أصيب عدد من الشباب الفلسطينيين فى مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الأحد بين قوات الاحتلال وشبان من مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان من المحافظة أن مواطنين القوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال التى اطلقت قنابل الغاز والرصاص الحى والمطاطى مما ادى الى وقوع إصابات، مشيرين إلى ان طواقم الاسعافات منتشرة فى المحافظة ولكن قوات الاحتلال تمنعها من الوصول إلى مواقع المواجهات لإسعاف المصابين.

وفى السياق ذاته، شهدت محافظة بيت لحم جنوب الضفة مواجهات مع الاحتلال أدت إلى إصابة شابين من بلدة تقوع شرق المحافظة حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، فيما قامت طواقم الاسعاف بنقل شاب إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل لتلقى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365