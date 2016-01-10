إصابة شباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بمحافظتى الخليل وبيت لحم

>أصيب عدد من الشباب الفلسطينيين فى مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الأحد بين قوات الاحتلال وشبان من مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان من المحافظة أن مواطنين القوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال التى اطلقت قنابل الغاز والرصاص الحى والمطاطى مما ادى الى وقوع إصابات، مشيرين إلى ان طواقم الاسعافات منتشرة فى المحافظة ولكن قوات الاحتلال تمنعها من الوصول إلى مواقع المواجهات لإسعاف المصابين.

وفى السياق ذاته، شهدت محافظة بيت لحم جنوب الضفة مواجهات مع الاحتلال أدت إلى إصابة شابين من بلدة تقوع شرق المحافظة حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، فيما قامت طواقم الاسعاف بنقل شاب إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل لتلقى العلاج.