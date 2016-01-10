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اخبار اليمن اليوم.. التحالف العربى ينفى استخدام قنابل عنقودية باليمن

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اخبار اليمن اليوم.. التحالف العربى ينفى استخدام قنابل عنقودية باليمن اخبار اليمن اليوم.. التحالف العربى ينفى استخدام قنابل عنقودية باليمن
ركزت أخبار اليمن على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، نفى التحالف العربى بقيادة الداعم للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ضد المتمردين الحوثيين، استخدام قنابل عنقودية فى الضربات الجوية التى ينفذها، بحسب ما أفاد متحدث باسمه الأحد، بعد تصريحات بهذا الشأن للأمين العام للأمم المتحدة الجمعة.

وقال العميد الركن أحمد عسيرى لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحالف "ينفى استخدام القنابل العنقودية فى صنعاء" التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم منذ سبتمبر 2014.

ومن أخبار اليمن اليوم، قام الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولى، وعقد خلال زيارته اجتماعا بالمسئولين فى المطار، كما استمع إلى شرح كامل حول عملية التأهيل التى يخضع لها المطار من قبل شركة إماراتية.

وتعتبر زيارة منصور للمطار أول رد على خطاب المخلوع على عبدالله صالح.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى إنَّ التدخلات الإيرانية اتسعت للأسف لتأخذَ صوراً مختلفةً لتدخلاتٍ سافرةٍ فى شؤون عددٍ من الدول العربية.

وأضاف المخلافى خلال كلمته فى افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى التى عقدت اليوم بالقاهرة لبحث الاعتداءات الإيرانية على السفارة السعودية فى طهران: التدخلات الإيرانية بلغت حدَّ تأجيجِ الصراعات المذهبية والطائفية ودعم فئة واحدة فى الشعب ضدَّ بقية الشعب بدلاً من حرصها على علاقات صحة ومستدامة مع دول الأمة وشعوبها".

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه التدخلات تجلت فى أسوأ صورها من خلال التدخلات الفجة فى اليمن لزعزعة أمنه واستقراره، عبر دعمها لميليشيات الحوثى وصالح، التى انقلبت على الشرعية ودمرت الدولة، وهددت النسيج الاجتماعى والوحدة الوطنية، وأدخلت اليمن فى أتونِ حربٍ مدمرةٍ لازالت قائمة ولايزال الدور الإيرانى فيها متواصل حتى الآن.

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مصر 365

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