إطلالات أنيقة تتشح بالسواد

كل سيدة أنيقة تجد في اللون الأسود ملاذًا آمنًا يعطيها الإطلالة الأنيقة التي تريدها ويجعلها تبدو أنحف مما هي في الحقيقة، وأي سيدة لا تريد هذا؟

كانت نجمات هوليوود الأنيقات خير مثال على أناقة اللون الأسود، حيث اتجهن لارتدائه بدون إضافة أي لون مختلف وكانت إطلالاتهنّ أنيقةً وغامضةً على نحو مثير، وقد تنوعت اختياراتهنّ بين الإطلالات الكلاسيكية الناعمة كإطلالة النجمة الهندية فريدا بينتو Freida Pinto بفستانها الأسود الناعم، والممثلة الشابة ليلي كولينز Lily Collins التي اختارت بدلةً سوداء جميلةً من شانيل Chanel.

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من ناحية أخرى اتجهت بعض النجمات لاختيار التصاميم العصرية الجميلة باللون الأسود الغامض مثل العارضة روزي هانتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley التي ارتدت الفستان الأسود القصير بتصميم عصري جميل ونسقته مع بوت عصري طويل، وكيلي روثرفورد Kelly Rutherford التي ارتدت الفستان الجلدي بإطلالة أنيقة وجذابة.

ومن النجمات من ارتدين الإطلالات السوداء بالكامل في تنسيقات شبابية مع الجاكيت الجلدي فأضفى ذلك لإطلالاتهنّ طابعًا جريئًا وجذابًا كالعارضتين جيجي حديد Gigi Hadid وكوكو روشا Coco Rocha، كما نعلم جميعًا أنّ اللون الأسود هو اللون المفضل لفتيات عائلة كارداشيان-جينر، إذ تألقن فيه في عدة إطلالات عصرية وغامضة.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقةً من أجمل الإطلالات السوداء فشاهديها وشاركينا برأيك.

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