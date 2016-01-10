هذا ما ارتدته بريانكا شوبرا في آخر إطلالاتها

بعد أن لعبت النجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra دور البطولة في مسلسل Quantico أصبح حضورها متوقعًا في جميع حفلات السجادة الحمراء هذا العام، وقد حضرت النجمة حفل BAFTA Tea Party في لوس أنجلوس، وارتدت فستانًا أسود قصيرًا بتصميم مميز.

حمل فستان بريانكا شوبرا توقيع المصمم الأسترالي آليكس بيري Alex Perry ولكنه على ما يبدو لم يكن الخيار الأمثل لإطلالتها، إذ ضم العديد من التفاصيل التي لم تكن متناسقةً مع بعضها البعض، فبدت إطلالتها مزدحمة على الرغم من أنها لم تضفَ لإطلالتها سوى حقيبة وحذاء بتفاصيل ذهبية بسيطة.

وفيما عدا هذا الفستان كانت التسريحة خيار غير مناسب كذلك للنجمة الهندية، إذ رفعت شعرها للأعلى بطريقة بدت معها كأذني ميني ماوس. نتمنى أن تكون اختيارات بريانكا شوبرا أفضل في إطلالاتها المقبلة.

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