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غدًا.. محاكمة ثلاثة متهمين في «اقتحام قسم الوراق»

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غدًا.. محاكمة ثلاثة متهمين في «اقتحام قسم الوراق» غدًا.. محاكمة ثلاثة متهمين في «اقتحام قسم الوراق»

محاكمة – أرشيفية

 

تنظر غدًا الاثنين، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة ثلاثة متهمين “بينهم متهمًا هاربًا”، لقيامهم بـ «اقتحام قسم الوراق»، في يناير من العام الماضي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدد من التهم منها تأسيس جماعة ارهابية، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والتعدي على القوات الشرطية، والقتل والشروع في القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.

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