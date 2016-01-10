أطعمة ابعد عنها لو عندك حموضة.. أهمها اليوسفى والبصل والشيكولاتة

حموضة المعدة من أكثر الأعراض المرضية المزعجة، وهى عبارة عن الشعور بحرقة فى المعدة سواء بتناولك شرابا أو طعاما، أو حتى دون أن تتناول شيئًا.

أوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، خلال حديثها أن تكرار الإصابة بالحموضة عرض مرضى مزعج، له العديد من الأسباب، منها القرح المعوية وارتجاع المرىء وغيرها، ولذا على المريض أولا أن يتابع لدى مختص للكشف عن السبب، وثانيا يقلل من تناول بعض الأطعمة التى تساعد على إثارة أحماض المعدة، ومنها:

*الفواكه الحمضية اللذيذة: مثل البرتقال واليوسفى والجريب فروت وهذه النوعيات من الفاكهة تساعد على زيادة نسبة الحموضة فى المعدة، لذا يفضل تناول ثمرة واحدة يوميا من إحداها، على أن تكون قبل تناول الطعام بنصف الساعة.

*اللبن كامل الدسم ومنتجاته: فهو يحتوى على نسبة عالية من الدهون ولذا يجب أن يتناولها مريض الحموضة منزوعة الدسم، ولا يسرف بتناول أكثر من منتج للألبان خلال اليوم الواحد(كوب زبادى، أو كوب لبن، أو معلقتين من الجبن الأبيض المفضل)، ويتجنب تمامًا الجبن الأصفر طوال إصابته بالحموضة.

*الشيكولاتة: تناولها يعمل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين، وهذا الهرمون يعمل على استرخاء عضلات الجسم، ومنها عضلة المرىء وهو ما يعمل على ارتجاع الأحماض المعوية مرة أخرى إلى أعلاه، ما يسبب الحرقة، لذا يفضل تناول مكعب صغير من الشيكولاتة السوداء معدومة السكر كل 3 أيام حتى الشفاء من الحرقة.

*الأطعمة الدسمة: تناول الأطعمة المقلية واللحوم الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون تزيد من كمية الأحماض التى تفرزها المعدة ليتم هضمها وتبقى فيها لفترة طويلة، لذا يفضل تناول الطعام المطهى بطريقة السوتيه على البخار، أو المسلوق.

*الثوم والبصل: تناولهما فى صوره نيئة أو مطبوخة يزيد من إثارة الأحماض المعوية، لذا على مريض الحرقة ألا يتناولهما نيئين مطلقا، وأن يركز على إضافة القليل إلى الطعام، والمسلوق من البصل لا يضر المعدة ولا يثيرها.

*التوابل الحارة والحريفة: إضافة الكثير من التوابل إلى أنواع الطعام المختلفة يعمل على إثارة الأحماض وتهيج المرىء والمعدة، لذا يفضل إضافة الباردة لا الحارة طالما يعانى المريض من الحرقة، على ألا تزيد الكميات عن أقل من ربع ملعقة صغيرة من كل نوع.