القبض على عاطلين هاربين من 24 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطلين هاربين من "24" حكمًا قضائيًا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهم "كمال.س.أ" 40 سنة عاطل ومقيم بالمنايف دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكما قضائيا بتهم "تبديد" بلغ إجمالى العقوبة فيها 9 سنوات والمتهم "غريب.أ.أ" 28 سنة عاطل ومقيم المنايف ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى "11" حكمًا قضائيًا بتهم "تبديد" وبلغ إجمالى العقوبة فيها 8 سنوات.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.