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تحرير 855 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 855 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 855 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بعودة الانضباط.
>تمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 855 مخالفة شملت 394 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و111 مخالفة إزالة ملصقات و94 مخالفة انتظار خاطئ و 3حجز سيارة و152 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو24 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة و15 مخالفة عدم استخدام حزام الامان و45 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و10 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 7 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 دراجات نارية بدون لوحات معدنية فى نطاق الإقليم وتحرير 12 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و21مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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مصر 365