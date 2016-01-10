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أمن الغربية يلقى القبض على عاطل بحوزته 3 طرب حشيش بمركز طنطا

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أمن الغربية يلقى القبض على عاطل بحوزته 3 طرب حشيش بمركز طنطا أمن الغربية يلقى القبض على عاطل بحوزته 3 طرب حشيش بمركز طنطا
ألقى المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس وحدة مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل مقيم قرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات، أثناء تواجده بقرية شونى التابعة لمركز طنطا وبحوزته 3 طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "أحمد. ح" وشهرته "حربى" 19 سنة عاطل وبحوزته 3 طرب حشيش بقصد الاتجار، تحرر المحضر 1459 جنح مركز طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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