"جنايات المنيا" تؤجل محاكمة 364 من عناصر الإخوان إلى أول مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل فلتس رئيس الدائرة الثانية، نظر إعادة محاكمة 364 من عناصر الإخوان المتهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى يومى الأول والثانى من دور شهر مارس المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الحضور، لسماع باقى أقوال الشهود والمرافعة.

واستكملت المحكمة اليوم سماع أقوال المتهمين الحضور والبالغ عددهم 180 متهماً محبوساً من المعاد إجراءات محاكمتهم اليوم، كما استعمت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين والاطلاع على بعض الأحراز المرفقة بأوراق القضية.