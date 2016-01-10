شرطة السياحة تضبط 19 قضية تنقيب عن الآثار و155 حالة تعدى على مناطق أثرية

شنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد شاهين مساعد الوزير، حملة على جميع المناطق الجغرافية بالجمهورية تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها وفحص المشتبه بهم والخارجين عن القانون والمترددين على المناطق السياحية والأثرية، تحقيقا لمبدأ الردع العام، تحت إشرف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا حيازة آثار والاتجار بها، و19 قضية تنقيب عن آثار، و155 قضية تعدى على المناطق الأثرية، و57 قضية تنفيذ قرارات إزالة تعديات، و308 بلاغات تم فحصها بالمناطق الأثرية، وعدد 3 قضايا اتجار مخدرات، و3 قضايا هتك عرض، و7 قضايا نصب.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية عمل أجنبى بدون ترخيص، و2 قضية سلاح أبيض، و41 تنفيذ قرارات غلق المحلات والشركات السياحية، و1055 قضية ضبط جرائم الآداب والمحال العامة، وتنفيذ حكم جنائى، وأيضا تنفيذ 10 أحكام قضائية، وضبط 272 قضايا ومخالفات الشركات السياحية، و ضبط 791 حالة اشتباه، بالاضافة إلى ضبط 21 من الفئات المضايقة للسائحين، و7 قضايا سرقات، وفحص 60 بلاغا تتعلق بالعائمات السياحية، و42 بلاغا تتعلق بالسائحين، و218 بلاغا تم فحصها بالفنادق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.