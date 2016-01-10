القبض على المتهمين باستدراج وقتل سائق لسرقة سيارته فى دشنا

كشف رجال فرع البحث الجنائى بنجع حمادي - برئاسة العقيد إبراهيم سليمان وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث - خلال ساعات قليله غموض العثور على جثة سائق مذبوحا وسط زراعات القصب فى مركز دشنا والقوا القبض على المتهمين وأحالوهما إلى جهة التحقيق.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تلقى اخطارا من العميد محمد عبد الرحمن مأمور مركز دشنا بالعثور علي جثة شخص مجهول الهوية وسط الزراعات مصابة بجرح غائر فى الرقبة وعدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسم .

تشكل فريق بحث برئاسة الرائد عمرو الخطيب رئيس مباحث دشنا لكشف غموض ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه أفادت تحرياته بأن الجثة لسائق يدعى" عبدالله.ع.ا"مقيم فى محافظة البحيرة واستدراجه كلا من "ايمن. م .و"و"أحمد. س .ش" مقيمين فى نجع سعيد التابع لمركز دشنا وتربطهما علاقة بالمجنى عليه وذلك لسرقة سيارته منه بالإكراه.

وأضافت التحريات : فور وصول السائق إلى مركز دشنا طعنه سدد له المتهمين عدة طعنات أصابته بجرح غائر فى الرقبة إلا أنه استطاع الهرب منهما وسط الزراعات وعندما استقل المتهمين السيارة اغلقها عليهما الضحية فحطما الزجاج وخرجا فيما لفظ صاحبها أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه وسط الزراعات .

ونجحت قوة في القبض على المتهمين الذين أفاد مصدر أمنى بأنهما اعترفا بتفاصيل جريمتهما كاملة فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما التحقيق.

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