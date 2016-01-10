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ضبط سيارة مسروقة يقودها مدير شركة أمن ينتحل صفة ضابط بكرداسة

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ضبط سيارة مسروقة يقودها مدير شركة أمن ينتحل صفة ضابط بكرداسة ضبط سيارة مسروقة يقودها مدير شركة أمن ينتحل صفة ضابط بكرداسة
تمكن رجال المرور بالجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مسروقة بشارع القرية الذكية بمنطقة كرداسة يقودها مدير شركة أمن انتحل صفة ضابط، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كانت حملة مرورية بقيادة العقيد مصطفى قنديل رئيس الطرق الشمالية اشتبهت فى سيارة وباستيقاف قائدها أكد أنه ضابط وبالكشف عن رخصة القيادة تبين أنها مزورة وبحوزته رخصتان أخرتان للسيارة مزورين وبالفحص تبين أنه مدير شركة أمن ينتحل صفة ضابط وبحيازته طبنجة صوت.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها مسروقة من سيدة تسكن بمنطقة فيصل وتم اقتياد السائق لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وواصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، شن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

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مصر 365