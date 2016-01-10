حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات فى البحيرة 4 أيام

أمر أحمد جمال وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد شلوف وأمانة سر محمد عبد العظيم وأحمد خطاب، حبس أعضاء تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات، ضبط بحوزتهم 500 قرص مخدر و27 لفافة هيروين و5 آلاف جنيه بالدلنجات فى البحيرة.

وكان الرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، تمكن من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات؛ يضم كلاً من "إسلام.ع"، "نبيل.م"، "محمد.ف"، وبحوزتهم 500 قرص مخدر و27 لفافة هيروين و5 آلاف جنيه بالدلنجات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1104 لسنة 2016.

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