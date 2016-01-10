مباشر الدوري المصري - دربي القناة.. أحمد جمعة يتقدم للمصري بهدف قاااتل

المصري والإسماعيلي يلتقيان في الجولة الـ 13 على ملعب الإسماعيلية.

بداية المباراة

د. 3 المصري يهدر فرصة الهدف الأول من ركلة ركنية تمر من أمام رأس محمد مجدي

د. 20 تسديدة من أحمد كابوريا للمصري بجانب قائم محمد صبحي

د. 35 محمد مسعد يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد نحو المرمى، ومحمد صبحي يخرجها لركلة مرمى

د. 40 الإسماعيلي يهدر فرصة خطيرة عن طري بناهيني ويتصدى لها رمزي صالح

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 63 ومازالت النتيجة تشير للتعادل السلبي

د. 87 ومازالت النتيجة تشير لتعادل الفريقين مع سيطرة للمصري

د. 89 جوووووووووووووووووووووول المصري يتقدم بهدف لأحمد جمعة

د. 90 طرد سعد حسني لاعب الإسماعيلي

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