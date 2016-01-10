الشيخ احتياطيا لأول مرة مع الأهلي واستبعاد أنطوي

يجلس أحمد الشيخ على دكة بدلاء النادي الأهلي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق بينما خرج جون أنطوي من قائمة الفريق النهائية التي تواجه المقاولون العرب.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي أعلن عن تشكيل الفريق الذي شهد عودة مؤمن زكريا وتواجد أحمد فتحي بدلا من المصاب حسام عاشور، على أن يلعب محمد هاني كظهير أيمن.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس أحمد الشيخ لأول مرة بجوار أحمد حمدي والشاب محمد حمدي شرف الدين وباسم علي وعمرو جمال وأحمد حجازي بالاضافة إلى أحمد عادل عبد المنعم.

كما قرر بيسيرو استبعاد جون أنطوي نهائيا والاكتفاء بالاعتماد على ماليك إيفونا كأساسي وعمرو جمال كبديل فقط في خط الهجوم.

إلى جانب استبعاد أحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي زكي.

ويغيب عن الأهلي كلا من حسام عاشور ووليد سليمان للإصابة. إلى جانب غياب عماد متعب وسعد سمير بسبب الامتحانات.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 10 مباريات وفي حالة الفوز على المقاولون العرب سيتصدر جدول الترتيب.