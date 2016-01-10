غدًا.. دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها

تنظر غدًا الاثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، التي يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها.

ويذكر أن المحامي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وأشار أشرف فرحات في دعواه، إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا “أمس” ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة، يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.