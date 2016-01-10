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تشكيل الأهلي - فتحي ومؤمن يعوضان غياب عاشور وسليمان.. وحجازي على الدكة

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تشكيل الأهلي - فتحي ومؤمن يعوضان غياب عاشور وسليمان.. وحجازي على الدكة تشكيل الأهلي - فتحي ومؤمن يعوضان غياب عاشور وسليمان.. وحجازي على الدكة

يلعب أحمد فتحي في وسط ملعب الأهلي ليعوض غياب حسام عاشور المصاب أمام المقاولون العرب في الجولة الـ13 من الدوري، فيما يجلس أحمد حجازي على مقاعد البدلاء.

وفضل جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي البدء بالثنائي رامي ربيعة ومحمد نجيب في خط الدفاع.

ويبدأ أيضا صالح جمعة في وسط الملعب، ويعوض مؤمن زكريا غياب وليد سليمان.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد نجيب - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد فتحي - عبد الله السعيد - صالح جمعة - رمضان صبحي - مؤمن زكريا

خط الهجوم: ماليك إيفونا

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