أخبار مصر للساعة 6.. مرتضى منصور يعيد أداء اليمين بالبرلمان

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها إعادة النائب مرتضى منصور حلف اليمين الدستورية فى البرلمان، وعلق قائلا، "هاحلف اليمين تانى بس الأولانى هو اللى جوايا".

وكان مرتضى منصور قد أصر على إضافة كلمة لنص اليمين الدستورى، عند أدائه القسم خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، حيث أضاف النائب كلمة "مواد" إلى نهاية القسم لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدلا من "وان احترم الدستور والقانون".

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