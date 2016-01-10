غدًا.. محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

تنظر غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم التبين».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء وإحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.