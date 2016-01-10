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الحكم على إماراتي بالإعدام غيابيًا بتهمة الانضمام لداعش

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الحكم على إماراتي بالإعدام غيابيًا بتهمة الانضمام لداعش الحكم على إماراتي بالإعدام غيابيًا بتهمة الانضمام لداعش

مقاتلو داعش

قالت وسائل إعلام محلية إمارتية،  يوم الأحد، إن محكمة إماراتية قضت بإعدام إماراتي غيابيا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

ولم تذكر الصحف الإماراتية الرجل بالاسم لكن صحيفة البيان قالت إنه يبلغ من العمر 19 عامًا وإنه انضم للتنظيم المتشدد في الخارج.

وبحسب رويترز ذكرت صحيفة الاتحاد أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت في قضية منفصلة على شخصين آخرين بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة محاولة الانضمام لداعش، وأضافت أن شخصا رابع حكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت أيضا بسجن فلسطيني لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم (13613 دولارا) بعد إدانته بإهانة الدولة “والترويج لفكر إرهابي”.

وكانت الإمارات أعدمت العام الماضي إماراتية بعد إدانتها بقتل معلمة أمريكية في رياض الأطفال طعنا في مركز تجاري ومحاولتها تفجير قنبلة في طبيب أمريكي من أصل مصري نتيجة اعتناقها أفكارا متشددة.

 

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