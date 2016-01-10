أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع «العمروسي» يطالب ببرائتها من تعاطي الهيروين

Google+ Print
دفاع «العمروسي» يطالب ببرائتها من تعاطي الهيروين دفاع «العمروسي» يطالب ببرائتها من تعاطي الهيروين

الفنانة نهى العمروسي – أرشيفية

طالب شعبان سعيد، دفاع الفنانة نهى العمروسي، في قضية اتهامها بحيازة مواد مخدرة، ببرائتها أمام محكمة جنايات القاهرة.

وطالب «سعيد»، ببراءة موكلته وذلك تأسيسًا على بطلان الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام، وإنكار التهمة، وتأكيد تقرير الطب الشرعي على خلو عينة البول والدم الخاصة بالمتهمة من آية مواد كحولية أو مخدرة، وعدم ضبط أي مواد مخدرة معها، وانفراد الضابط بالشهادة، وقرر أنه كان يتعين على النيابة العاتمة حفظ القضية، ثم رفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الممثلة نهى العمروسي، و3 آخرين بتهمة تعاطى مخدر الهروين داخل «جاليري» بمنطقة الزمالك.

وتعود أحداث الواقعة للعام الماضي، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسي، خلال الحملة التي قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود «جاليري» مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته، تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب جاليري الزمالك يتخذ من المحل ستارًا لترويج المواد المخدرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا