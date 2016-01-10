دفاع «العمروسي» يطالب ببرائتها من تعاطي الهيروين

طالب شعبان سعيد، دفاع الفنانة نهى العمروسي، في قضية اتهامها بحيازة مواد مخدرة، ببرائتها أمام محكمة جنايات القاهرة.

وطالب «سعيد»، ببراءة موكلته وذلك تأسيسًا على بطلان الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام، وإنكار التهمة، وتأكيد تقرير الطب الشرعي على خلو عينة البول والدم الخاصة بالمتهمة من آية مواد كحولية أو مخدرة، وعدم ضبط أي مواد مخدرة معها، وانفراد الضابط بالشهادة، وقرر أنه كان يتعين على النيابة العاتمة حفظ القضية، ثم رفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الممثلة نهى العمروسي، و3 آخرين بتهمة تعاطى مخدر الهروين داخل «جاليري» بمنطقة الزمالك.

وتعود أحداث الواقعة للعام الماضي، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسي، خلال الحملة التي قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة الزمالك، حيث وردت معلومات لقسم الشرطة عن وجود «جاليري» مشبوه، وبعد متابعته ومداهمته، تم القبض على عدد من الشباب والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب جاليري الزمالك يتخذ من المحل ستارًا لترويج المواد المخدرة.