تأجيل دعوى مذيع صدى البلد ضد مدير البرامج الرياضية بالحياة لـ27 فبراير

قررت محكمة الجيزة الابتدائية تأجيل الدعوى المقامة من المذيع الرياضي ماجد غراب بقناة صدي البلد ضد رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للانتاج الإعلامي وشبكة تليفزيون الحياة وضد مدير البرامج الرياضية بتلفزيون الحياة المذيع مهيب أحمد عبدالهادي الغنام “مهيب عبد الهادي” واثنين أخرين من العاملين معه لجلسة 27 فبراير لإعلان المدعى عليهم.

كان المحامي ياسر سيد أحمد قد أقام الدعوى بناء على توكيل من المذيع على خلفية التطاول الإعلامي، الذي حدث من مراسل تليفزيون الحياة على مذيع صدى البلد على الهواء مباشرة عقب مبارة القمة بين الأهلي والزمالك بنهاية الدوري المصري موسم 2015، التي انتهت بفوز الاهلي 2/ صفر.