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غدًا.. محاكمة «القرضاوي» و«غُزلان» و«البر» وآخرين بتهمة اغتيال العقيد وائل طاحون

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غدًا.. محاكمة «القرضاوي» و«غُزلان» و«البر» وآخرين بتهمة اغتيال العقيد وائل طاحون غدًا.. محاكمة «القرضاوي» و«غُزلان» و«البر» وآخرين بتهمة اغتيال العقيد وائل طاحون

 

محاكمة «القرضاوي» و«غُزلان» و«البر» – أرشيفية

تنظر غدًا الاثنين، المحكمة العسكرية، ثاني جلسات محاكمة يوسف القرضاوي الداعية الإخواني ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر و49 آخرين، وذلك لاتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون في القضية التي حملت رقم 288 لسنة 2015 عسكرية.

وكشفت التحقيقات أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل الماضي، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة.

 

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